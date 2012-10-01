Система скидок Virtuemart

Здравствуйте!

Необходимо реализовать систему скидок для товаров Virtuemart. Система такова. Покупатель, к примеру, совершает покупки в магазине, и когда его покупки достигают определенной суммы, он переносится в группу покупателей с определенной скидкой. При этом цена товара должна показывать с учетом скидки, и покупатель визуально должен видеть, каков процент скидки у него (например под ценой товара). Также размер скидки должен показываться в личном кабинете.