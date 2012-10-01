Проект на Magento

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка144 просмотра

На разработку нового проекта необходим человек, знающий хорошо Magento(в том числе и разработка модулей). Просьба откликнувшихся отпралять свои предложения с контактными данными(ICQ, Skype) сразу на почту [email protected] , т.к. вебланс я не мониторю. Те кто напишет на почту, откликнусь сразу и добавлю вас в контакты.

Magento
13 лет назад
codermag
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров