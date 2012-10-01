требуется парсер сайта объявлений. бюджет называете вы. объект парсинга покажу в личку. опыт в разработке сложных парсеров обязателен.
Нужен скрипт для Indesign (CS3 - CS6)
Добрый день!
Меня интересуют 3 скрипта:
1. Замена фотографий цветных на чб, причем необходимо чтобы скрипт в зависимости от названия полосы обращался к определенной папке, т.е. если полоса называется 31p12-13.indd, то фотография типа 12-13_1.tif в папке 31_2571/FOTO/CMYK менялась на фотографию 12-13_1.tif в папке 31_2571/FOTO/BW.
2. Замена цвета на градации серого, т.е. цвет C=100, M=10, Y=20, B=40 менялся на Черный 40% и т.д.
3 - замена полей в зависимости от номера полосы, т.е. четные меняют внутреннее поле на +2 мм, внешнее на -2 мм, а нечетные меняют внутреннее поле на -2 мм, внешнее на +2 мм.
Если кто-то сможет с этим помочь, пишите, жду)))
ЗЫ цифирки взяты на 60% от балды, реальные цифры не имеет смысл давать))
ЗЗЫ поскольку это работа на официальное издание, для ее оформления потребуется заключить договор (в Москве), так что надо это иметь в виду.
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