Нужен скрипт для Indesign (CS3 - CS6)

Добрый день!

Меня интересуют 3 скрипта:

1. Замена фотографий цветных на чб, причем необходимо чтобы скрипт в зависимости от названия полосы обращался к определенной папке, т.е. если полоса называется 31p12-13.indd, то фотография типа 12-13_1.tif в папке 31_2571/FOTO/CMYK менялась на фотографию 12-13_1.tif в папке 31_2571/FOTO/BW.

2. Замена цвета на градации серого, т.е. цвет C=100, M=10, Y=20, B=40 менялся на Черный 40% и т.д.

3 - замена полей в зависимости от номера полосы, т.е. четные меняют внутреннее поле на +2 мм, внешнее на -2 мм, а нечетные меняют внутреннее поле на -2 мм, внешнее на +2 мм.

Если кто-то сможет с этим помочь, пишите, жду)))

ЗЫ цифирки взяты на 60% от балды, реальные цифры не имеет смысл давать))

ЗЗЫ поскольку это работа на официальное издание, для ее оформления потребуется заключить договор (в Москве), так что надо это иметь в виду.