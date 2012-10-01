Оформление корзины в магазине на Joomla

  1. Биржа фриланса
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Закрыт1 заявка117 просмотров

Дано: магазин, работающий на Tienda (Joomla), Версия: 0.8.0.

Надо: доделать оформление заказа (все шаги после корзины). Сейчас есть только подключенный модуль робокассы.

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Формы и методы оплаты:

- наличные курьеру

- наложенным платежом через почту россии

- предоплата через сбербанка

- робокасса

- безналичная оплата

Доставка:

- курьером по Москве

– до 3000 р – 250 р.

– свыше 3000 р – бесплатно

- по россии

– по предоплате – бесплатно (почта россии)

– до 3000 р. – согласно тарифам почты россии

– от 3000 р. – бесплатно (почта россии)

– иные почтовые службы – согласно тарифам данных почтовых служб.

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На выходе для сбербанка получаем квитанцию для распечатывания, для безналичного расчета форму для ввода реквизитов.

Просьба указывать стоимость и сроки.

Joomla
13 лет назад
JuliaSp
Юлия 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
18 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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