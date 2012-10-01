Необходимо реализовать парсер хтмл(web). Сервис должен иметь - авторизацию - возможность логинится на сервисах (https\http) - почта, блоги, соц сети - вывод отпарсиной инфы в нужном виде за подробностями в ...
Загрузка товаров в инет-магазин
Исправить импорт товаров в инет магазине, движок vamshop, модуль easypopulate
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