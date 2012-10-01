Настроить работу фильтра для интернет-магазина

Здравствуйте, для сайта shina1.com который работает на Симпле нужно настроить фильтр поиска шин по размеру и по марке автомобиля по типу, как это сделано на rezina.cc.

Если искать шины по размеру то есть 4 колонки: Ширина, Профиль, Диаметр, Сезонность. Ето будут свойства товара в админке Cимплы, которые будут учавствовать в работе фильтра. Будут и другие свойства товара, которые не будут учавствовать в работе фильтра, например Наименование, Бренд и т.д. Ознакомиться со всеми параметрами товара нужно в файле http://ge.tt/52Su9fO/v/0?c который и нужно настроить так, чтобы его можно было импортировать для постоянного обноления информации о ценах.

В данном файле уникальным идентификатором выступает наименования товара. Остальные, например Ширина и т.д. могут совпадать. Так вот, импорт нужно настроить таким образом, чтобы при последующей загрузки файла изменялись только те поля, котороые указанны в самом файле,... например если в свойтвах товара прописан путь к урл файлу изображени или прописаны доп. и основное описание, важно чтобы они не исчезали при загрузке нового файла.

Второй важный момент, это поиск по марке авто. Как я понимаю на rezina.cc он работает так,.. при выборе марки подгружаются модели, выбираем модель подгружаются года, при выборе года и модфикации формируется по шаблону страница где согласно выбранных пунктов формируется загаоловок страницы а также где то из базы вытягиваются занчения типоразмеров шин с заводской комплектацией а также вариантов замены.

Я так понимаю, чтобы реализовать последний момент мне в каком-то виде нужно вам представить файл с указанием вариантов комплектации и замен для каждого типа авто.

Так вод, подвожу итого:

1) Нужно настроить фильтр поиска товоров по размеру и марке авто.

2) Нужно настроить работу импорта хлс файла таким образом, чтобы обновлялась только цена каждого уникального товара.

От вас требуется обьязательное указание сроков и стоимость данной работы. Для тех кто занят и не уверен сможет ли он качественно выполнить данный проект просьба не беспокоить.

P.S. ПЛАНИРУЮ ПРИОБРЕТАТЬ БАЗУ ДАНЫХ http://plati.ru/asp/pay.asp?id_d=786991, поэтому посмотрите сруктуру как и что работает,..