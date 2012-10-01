Выгрузка в YML

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка146 просмотров

Нужно создать файл выгрузки в XML файл для Яндекс-маркета

Программирование как таковое не требуется - нужно описать всего два товара.

Фактически нужна консультация по заполнению этого файла для ускорения процесса.

13 лет назад
true-water
Дмитрий 
58 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров