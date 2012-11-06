Установить сверстанные макеты html на cms

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  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки156 просмотров

Установить сверстанные макеты html на cms сделать готовыи работаюший сайт функционал к работе с сайтом предлогайте ваши варианты цмсок

давайте доступ к админкам

от вас жду сроки и бюджет

HTML
13 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

jdiond
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$180
5 дней
Выражаю огромную благодарность Кравчишин Виталий за его профессионализм и терпение. Не смотря на то, что выполнение работы затянулось на приличный срок ,Кравчишин Виталий успешно довёл работу до конца и с лихвой оправдал наши ожидания. Вопросов при совместной работе практически не возникало, а те редкие, что всё-таки появлялись, решались легко и быстро. С чистой совестью могу рекомендовать Кравчишин Виталий , как добросовестного и профессионального исполнителя, способного находить общий язык с клиентом. Высококлассный web-программист с внимательным отношением к заказчику. От нас потребовалось только обрисовать задачу, а все вопросы по реализации взял на себя Кравчишин Виталий : мы лишь изредка добавляли свои пожелания по функционалу. Работа сделана на 5+, как в плане функциональности, так и юзабилити. Рекомендую как отличного специалиста. Редко встретишь такое понимание со стороны программиста! Отличное понимание поставленной задачи, четкое исполнение и сжатые сроки. Кравчишин Виталий – лучший! Спасибо, Кравчишин Виталий !
Доволен сотрудничеству. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

jdiond
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад