Доработка сайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка161 просмотр

Требуется специалист высокого уровня со знанием CakePHP и jQuery.

Сайт представляет собой математический тренажер для школьников. Набор интерактивных заданий и статистика по каждому пользователю.

Задачи:

1. Доделка административной части сайта.

2. Написание раздела «Статистика». Статистика очень разнообразная (таблицы, графики, диаграммы). Для двух видов аккаунтов – ученика и учителя.

3. Написание двух призовых разделов

4. Написание множества небольших веб-приложений – интерактивных заданий. Но это по результатам основной работы. Обсуждается и оплачивается каждое отдельно.

5. Помощь в установке на хостинг

Верстка сайта в целом готова, за исключением нескольких страниц.

Подробности обсуждаем

jQuery
13 лет назад
bogdarik
Марина 
53 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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