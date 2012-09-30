Подключить в Magento кнопки входа из соцсетей.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок126 просмотров

Подключить в Magento кнопки входа из соцсетей.

Magento
13 лет назад
sebastian82
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

WebKatana
Педченко 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва(-2)
13 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

WebKatana
Педченко 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва(-2)
13 лет назад

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