Переделка шаблона ОpenСart 1.5.3.1

Есть шаблон (http://livedemo00.template-help.com/opencart_40225/).

Вместо стандартных решений, используемых в нем, хочется добавить или упростить некоторые вещи, а именно:

1. Добавить авторизацию через социальные сети.

2. Упростить родную регистрацию. Оставить только: E-mail, пароль, подтверждение пароля.

3. Упростить систему оформления покупки с шести шагов до одного, оставив только: Имя, телефон, адрес доставки.

4. Закрепить шапку (черная полоса сверху) и перенести туда корзину, удалив Shopping Cart и Checkout.