Переделка шаблона ОpenСart 1.5.3.1

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки120 просмотров

Есть шаблон (http://livedemo00.template-help.com/opencart_40225/).

Вместо стандартных решений, используемых в нем, хочется добавить или упростить некоторые вещи, а именно:

1. Добавить авторизацию через социальные сети.

2. Упростить родную регистрацию. Оставить только: E-mail, пароль, подтверждение пароля.

3. Упростить систему оформления покупки с шести шагов до одного, оставив только: Имя, телефон, адрес доставки.

4. Закрепить шапку (черная полоса сверху) и перенести туда корзину, удалив Shopping Cart и Checkout.

13 лет назад
ledlamps2
Илья 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Alex_Neo
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад
$70
1 день

Заявки фрилансеров

Alex_Neo
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад