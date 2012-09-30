Форум на IPB

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки131 просмотр

Есть форум на ipb investoday.ru нужно:

1 Поменять размер шаблона, так чтобы справа появилось место для рекламы на 200px

2 К форуму приделана простенькая админка позволяющая легко устанавливать банеры вверху и внизу форума, надо по аналогии добавить возможность установки баннеров и в новом сайдбаре

3 Убрать из титлов: Работает на invision power board

4 Поправить хлебные крошки, чтобы первая ссылка "Заработок в интернете" вела на главную страницу.

13 лет назад
Andrey11
Андрей 
65 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

dependable
Виталий 
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

dependable
Виталий 
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад