Есть форум на ipb investoday.ru нужно:

1 Поменять размер шаблона, так чтобы справа появилось место для рекламы на 200px

2 К форуму приделана простенькая админка позволяющая легко устанавливать банеры вверху и внизу форума, надо по аналогии добавить возможность установки баннеров и в новом сайдбаре

3 Убрать из титлов: Работает на invision power board

4 Поправить хлебные крошки, чтобы первая ссылка "Заработок в интернете" вела на главную страницу.