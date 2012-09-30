Нужно довести до ума шаблон. 1. Исправить 2-3 позиции модулей. 2. Исправить горизонтальное меню.
Форум на IPB
Есть форум на ipb investoday.ru нужно:
1 Поменять размер шаблона, так чтобы справа появилось место для рекламы на 200px
2 К форуму приделана простенькая админка позволяющая легко устанавливать банеры вверху и внизу форума, надо по аналогии добавить возможность установки баннеров и в новом сайдбаре
3 Убрать из титлов: Работает на invision power board
4 Поправить хлебные крошки, чтобы первая ссылка "Заработок в интернете" вела на главную страницу.
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