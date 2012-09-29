Шаблон для скрипта shop-script

Требуется разработчик шаблона для скрипта shop-script (интернет-магазин).

Либо создать новый шаблон, либо изменить стандартный шаблон, который входит в комплект скрипта.

Шаблон по размеру каркаса сайта и функционалу должен быть похож например на сайт citylink.ru.

Предоплаты буду выплачивать по ходу разработки, но никак не до начала работ. Просьба, те, кто не согласен с такими условиями, не беспокоить.

Гарантирую честность со своей стороны в вопросе оплаты.

Пишите в личку для более подробной информации.