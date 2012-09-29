Нужен совет опытного программиста по Bitrix

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок92 просмотра

Нужен совет по вывод Артикл в поиске.(а именно как в result_modifer.php правильно составить запрос на витаскивание артикла товара!)

13 лет назад
Sunday
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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