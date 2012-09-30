PrestaShop - выгрузка заказов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок157 просмотров

Нужно 2 скрипта:

1. Выгружает заказы за период

2. Выгружает товары в заказах за период

Нужно как отдельную пристройку, выгрузка в CSV.

PrestaShop
13 лет назад
the_one
Ринат 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров