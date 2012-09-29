Добавить функцию - случайная новость в dle

  1. Биржа фриланса
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Закрыт2 заявки119 просмотров

Есть небольшой сайтик, нужно чтобы при заходе в любую новость справа отображалась колонка из 5- 7 случайных новостей с изображением.Сайт на dle. адрес сайта и доступ в админку только в личку. для связи icq 378828768. оплата вебмани. без предоплаты.

DLE
13 лет назад
Lisa999
Гарус 
41 год
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров