Скрипт rss для cms Кандидат

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка111 просмотров

1) Требуется сделать rss для движка Кандидат.

В RSS должно быть:

Настраиваемое кол-во символов анонса статей.

Настраиваемое кол-во вывода анонсов.

2) Поправить вывод 1 анонса последних постов блога на выбранные страницы.

Скрипт работает, но визуально не смотрится.

Лишние теги при выводе картинки, несовместимость с существующим кодом.

Сделать вывод рандомно.

13 лет назад
msarh
Роман 
70 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров