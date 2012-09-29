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Скрипт rss для cms Кандидат
1) Требуется сделать rss для движка Кандидат.
В RSS должно быть:
Настраиваемое кол-во символов анонса статей.
Настраиваемое кол-во вывода анонсов.
2) Поправить вывод 1 анонса последних постов блога на выбранные страницы.
Скрипт работает, но визуально не смотрится.
Лишние теги при выводе картинки, несовместимость с существующим кодом.
Сделать вывод рандомно.
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