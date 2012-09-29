Создание улучшенной версии защиты приватной инфы

Требуется улучшить зашиты приватной информации следующим образом:

1. При регистрации пароль должен быть не менее 8 знаков, содержать хотя бы одну Заглавную букву и одну цифру. Если пользователь этого не делает, то выводится соответствующее предупреждение.

2. Каждые 90 дней пользователь должен поменять свой пароль при этом он не может его менять на уже использованный.

3. В SQL базе данных должны быть зашифрованы данные о пользователе (имя, фамилия, адрес проживания, е-майл, телефон) Эти данные расшифровываются для самого пользователя и администратора, т.е. доступны к просмотру, а также для осуществления пользователем заказов товара, выписки счетов и рассылки почтовых уведомлений, т.е. для системных нужд связанных с участием пользователя в системе.

4. Если пользователь не посещал более 12 месяцев свой счет, то его счет удаляется из базы.

5. Добавить пользователю самому по своему усмотрению удалять свои персональные данные из систему.

Платформа OpenCart 1.5.4.1