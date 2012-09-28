Парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки144 просмотра

Здравствуйте ! Посмотрите мой сайт: http://www.terratransauto.com - его нужно наполнить перечнем товаров находящимся по адресу: http://www.autobody.ru/, а именно тем , что лежит в каталогах Европа , Япония , Корея , Америка, чтобы внешне перечень выглядел так же, как у Форварда, с картинками и обновлялся вместе с ним. Нужно сделать парсер . CMS JOOMLA. Посмотрите внимательно, сможете вы это сделать , если да – назовите срок и цену.

С наилучшими пожеланиями успеха

Joomla
13 лет назад
terratransauto
Сергей 
61 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$100
3 дня

Заявки фрилансеров

Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад