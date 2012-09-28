Здравствуйте ! Посмотрите мой сайт: http://www.terratransauto.com - его нужно наполнить перечнем товаров находящимся по адресу: http://www.autobody.ru/, а именно тем , что лежит в каталогах Европа , Япония , Корея , Америка, чтобы внешне перечень выглядел так же, как у Форварда, с картинками и обновлялся вместе с ним. Нужно сделать парсер . CMS JOOMLA. Посмотрите внимательно, сможете вы это сделать , если да – назовите срок и цену.

С наилучшими пожеланиями успеха