В приложении примеры лог файлов, их 5 штук. Необходимо разработать bash скрипт для linux который будет убирать ненужные записи из лог файлов (маска ip адрес, задается в конфигурационном фале) Видите что ...
Парсер
Здравствуйте ! Посмотрите мой сайт: http://www.terratransauto.com - его нужно наполнить перечнем товаров находящимся по адресу: http://www.autobody.ru/, а именно тем , что лежит в каталогах Европа , Япония , Корея , Америка, чтобы внешне перечень выглядел так же, как у Форварда, с картинками и обновлялся вместе с ним. Нужно сделать парсер . CMS JOOMLA. Посмотрите внимательно, сможете вы это сделать , если да – назовите срок и цену.
С наилучшими пожеланиями успеха
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