Обработка лог файлов

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В приложении примеры лог файлов, их 5 штук.

Необходимо разработать bash скрипт для linux который будет убирать ненужные записи из лог файлов (маска ip адрес, задается в конфигурационном фале) Видите что там много записей с нескольких технических IP адресов, вот их и нужно удалять .

Берет данные только за вчерашний день и складывает в отдельный файл который имеет вид вчерашней даты (например 27.09.12)

Сами лог файлы при этом пострадать не должны :)

Linux
13 лет назад
nevzorov
Алексей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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