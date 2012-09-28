Обработка лог файлов

В приложении примеры лог файлов, их 5 штук.

Необходимо разработать bash скрипт для linux который будет убирать ненужные записи из лог файлов (маска ip адрес, задается в конфигурационном фале) Видите что там много записей с нескольких технических IP адресов, вот их и нужно удалять .

Берет данные только за вчерашний день и складывает в отдельный файл который имеет вид вчерашней даты (например 27.09.12)

Сами лог файлы при этом пострадать не должны :)