Требуется скрипт для движка интерент магазина на базе vamshop для корректировки текущих цен в БД в зависимости от изменений цен поставщика. В магазине есть импорт и экспорт в вот думаю на основе того модуля ...
Обработка лог файлов
В приложении примеры лог файлов, их 5 штук.
Необходимо разработать bash скрипт для linux который будет убирать ненужные записи из лог файлов (маска ip адрес, задается в конфигурационном фале) Видите что там много записей с нескольких технических IP адресов, вот их и нужно удалять .
Берет данные только за вчерашний день и складывает в отдельный файл который имеет вид вчерашней даты (например 27.09.12)
Сами лог файлы при этом пострадать не должны :)
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