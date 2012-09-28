Какова ориентировочная стоимость реализации морфологического поиска по базе данных товаров и услуг (аналогично проекту http://www.tovaryplus.ru)? На сайте используется CMS Bitrix. интересует мин цена
Требуется дописать мини-движок
Работы на несколько часов.
Верстка имеется. ТЗ тоже.
Движок написан на php, mysql, js, jquery.
То что дописать - http://upwap.ru/d/2851302/eb744cccab620532480ce700506598ab/Доработка.txt
Ссылку на движок напишу по запросу.
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