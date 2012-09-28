Необходим видео плеер

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Закрыт2 заявки127 просмотров

Необходим видео плеер

По нашему дизайну необходимо собрать видео плеер.

Должен читать форматы avi, mp4, flv, swf.

Также плеер должен поддерживать stream line.

13 лет назад
inel
33 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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