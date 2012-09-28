Доброго времени суток! Требуется создание плагина для cms Wordpress. Плагин должен выгружать данные из файла YML и на основе этих данных создавать записи. Теперь подробнее: В админке ...
Необходим видео плеер
Необходим видео плеер
По нашему дизайну необходимо собрать видео плеер.
Должен читать форматы avi, mp4, flv, swf.
Также плеер должен поддерживать stream line.
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