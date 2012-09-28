Нужен скрипт, скачивающий по ссылкам

Есть html файлы со ссылками. Пример: http://vedomo.ru/fips.html . Нужно скачивать страницы по ссылкам, включая картинки, которые прилагаются к страницам (обычно они внизу), но не скачивать PDF файлы. По каждой ссылке складировать в отдельную папку с именем которым закрыта ссылка. Например по первой ссылке содержимое будет в папке 2258874. Обращения к html-файлам должны происходить с паузой в 7 секунд (ограничения на сервере). Оплата в вебмани рублях без предоплаты. Прошу заранее указывать стоимость работы, так как денег у меня мало. Скрипт может быть как на PHP для сервера, так и на другом языке, для запуска на домашнем ПК (Windows).