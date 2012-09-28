Изменить eregi на preg_replace

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Закрыт5 заявок124 просмотра

после перехода с php 4 на 5 возникли проблемы! нужно переписать два файл чтоб такого не было http://www.trubogibka.ru/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=29&func=detail&catid=1&id=5

PHP
13 лет назад
ilyasina
Ильяс 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров