Парсим вот это http://www.reifentiefpreis.de/ Готовы парс должен иметь формат экселя, парс по крону, в конце парса пользователям приходит ссылка на готовый парс. Сервак виндовый, задействовать прокси. спарсить нужно весь каталог товаров по легковым ...
Правки в проект на Drupal
Необходимо внести небольшие правки в работающий проект
Заявки фрилансеров
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