Проблема с получением / отправкой почты в данной тикет системе. Возможно что то неверно настроено. Нужна помощь.
Требуется админ на сайт
администратор сайта
Город /страна -любая
Требуемый опыт работы 3-6 лет
Обязанности:
корректировка модулей
редактирование каталогов товаров и услуг
редактирование базы предложений
исправление багов
поддержка пользователей
Требования:
Грамотность
Внимательность
Умение работать в команде
Выполнение задач в поставленные сроки
Умеренное владение HTML
Условия:
График 5/2
Полный рабочий день
работа удаленная на дому
зрп: 8+2.т р премия
В перспективе рост заработной платы.
Пожалуйста, если вас не интересует долгосрочное сотрудничество, не пишите.
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