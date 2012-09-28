Требуется админ на сайт

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки217 просмотров

администратор сайта

Город /страна -любая

Требуемый опыт работы 3-6 лет

Обязанности:

корректировка модулей

редактирование каталогов товаров и услуг

редактирование базы предложений

исправление багов

поддержка пользователей

Требования:

Грамотность

Внимательность

Умение работать в команде

Выполнение задач в поставленные сроки

Умеренное владение HTML

Условия:

График 5/2

Полный рабочий день

работа удаленная на дому

зрп: 8+2.т р премия

В перспективе рост заработной платы.

Пожалуйста, если вас не интересует долгосрочное сотрудничество, не пишите.

HTML
13 лет назад
Fiona163
Татьяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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