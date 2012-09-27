есть тестовый интернет-магазин-каталог товаров на престашоп 1.4.4, страницы с товарами и категориями объективно грузятся медленно, в первый раз по несколько секунд, 4-5 и более - зависит в т.ч. от уровня вложенности (повторный раз не учитываем, ...
Доработать WP шаблон
Добрый день, необходимо доработать блок новостей в WP шаблоне. Тз в прикреплённых.
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