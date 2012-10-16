есть тестовый интернет-магазин-каталог товаров на престашоп 1.4.4, страницы с товарами и категориями объективно грузятся медленно, в первый раз по несколько секунд, 4-5 и более - зависит в т.ч. от уровня вложенности (повторный раз не учитываем, ...
Приватно для unglued. WHOIS скрипт
Приветствую!
Нужно создать скрипт для проверки доменных имён.
Так же при ответе, если домен занят, при нажатии на занятый домен, всплывала информация о владельце!
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