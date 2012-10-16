Приватно для unglued. WHOIS скрипт

$67
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка153 просмотра

Приветствую!

Нужно создать скрипт для проверки доменных имён.

Так же при ответе, если домен занят, при нажатии на занятый домен, всплывала информация о владельце!

13 лет назад
nashvek
Тиго 
32 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

unglued
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$67
3 дня
Александр, большое спасибо за отлично выполненную работу! Заказал скрипт whois, выполнил всё как я хотел и в минимальные сроки. В целом, лучше web-специалиста не встречал. С уважением, Тико Овелайн.
Хорошо

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unglued
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад