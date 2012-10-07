Внести правки в сайт на Джумла, HTML5

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок211 просмотров

Срочно требуется программист для внесения правок на сайт.

Задачи: перенести сайт на родной хостинг, сделать дубль для англ. и нем. версии, исправить шрифты и стили на некот. страниц, исправить кросс-браузерность и адаптацию под разрешение, добавить модуль публикации отзывов, проверить и исправить все неверные ссылки, настроить фидбек

сайт: http://балтикленд.рф/

полный список ошибок вышлю вечером.

Работы нужно закончить в субботу.

HTMLJoomla
13 лет назад
tamazzzi
Елена 
54 года
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

myweb-master
Сергей 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$200
2 дня
Очень ответственный и старательный исполнитель . Даже если что-то сразу не получается - бьется над задачей, пока не решит. Это очень ценно
Четкая формулировка задач. Приятное общение. Оплата без задержек, впечатления самые положительные, рекомендую для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

myweb-master
Сергей 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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