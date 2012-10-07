Требуется парсер каталога Мерлиона www.merlion.ru/ www.merlion.ru/goods/cata... выгрузку необходимо производить в PHPSHOP фото+описание+характеристики
Внести правки в сайт на Джумла, HTML5
Срочно требуется программист для внесения правок на сайт.
Задачи: перенести сайт на родной хостинг, сделать дубль для англ. и нем. версии, исправить шрифты и стили на некот. страниц, исправить кросс-браузерность и адаптацию под разрешение, добавить модуль публикации отзывов, проверить и исправить все неверные ссылки, настроить фидбек
сайт: http://балтикленд.рф/
полный список ошибок вышлю вечером.
Работы нужно закончить в субботу.
Выбранный исполнитель
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