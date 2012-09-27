Требуется карусель фото на Jquery желательно.

Итак нужна карусель фото на (Jquery или флешь) по принципу картинки внизу там где 3 документа (патент, лицензия, свидетельство) http://polinar.com.ua/

Т.е будет скажем 7-10 фото документов их надо периодически вращать, т.е по кругу, не слайдером, не растворением одной в другой а по кругу скажем раз в 3 секунды,

самый ближний к пользователю документ при нажатии в лайтбоксе увеличивается в полный размер, если происходит клик на дальнем документе,

он перемещается на передний план и еще нажатие и он открывается во весь экран.

Во весь экран имеется ввиду нужен лайтбокс плагин типа как тут при нажатии http://ap.crimea.com/standartnyj-dvuxmestnyj-nomer-double,

возможна ли подгрузка внешнего плагина на яваскрипте или все надо делать средствами флешь?

фото превью и полный размер берутся из определенной папки.

превью как в примере тут http://polinar.com.ua/, фото на самом переднем плане это максимум, а увеличенная фотка в лайтбоксе максимум 600 по вертикале

Настройки, ЕСЛИ флеш, должны быть в коде, а не в xml, через параметры вставки флеша в HTML код

ПАРАМЕТРЫ

1. фотографии (маленькая и большая),в сего будет 7-10 фотографий

2. период вращения картинок в секундах, т.е как часто меняется картинка

3. текст описание, title, из которого берется название фото при его открытии в лайтбоксе в полном размере