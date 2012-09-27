Есть таблица в базе данных в которой находятся данные о совершенных сделках. Нужно построить биржевой график по этим сделкам в виде вертикальных полосок/баров в формате SVG. При наведении на вертикальную полосу должно показываться попап с ...
Требуется карусель фото на Jquery (желательно)
Требуется карусель фото на Jquery желательно.
Итак нужна карусель фото на (Jquery или флешь) по принципу картинки внизу там где 3 документа (патент, лицензия, свидетельство) http://polinar.com.ua/
Т.е будет скажем 7-10 фото документов их надо периодически вращать, т.е по кругу, не слайдером, не растворением одной в другой а по кругу скажем раз в 3 секунды,
самый ближний к пользователю документ при нажатии в лайтбоксе увеличивается в полный размер, если происходит клик на дальнем документе,
он перемещается на передний план и еще нажатие и он открывается во весь экран.
Во весь экран имеется ввиду нужен лайтбокс плагин типа как тут при нажатии http://ap.crimea.com/standartnyj-dvuxmestnyj-nomer-double,
возможна ли подгрузка внешнего плагина на яваскрипте или все надо делать средствами флешь?
фото превью и полный размер берутся из определенной папки.
превью как в примере тут http://polinar.com.ua/, фото на самом переднем плане это максимум, а увеличенная фотка в лайтбоксе максимум 600 по вертикале
Настройки, ЕСЛИ флеш, должны быть в коде, а не в xml, через параметры вставки флеша в HTML код
ПАРАМЕТРЫ
1. фотографии (маленькая и большая),в сего будет 7-10 фотографий
2. период вращения картинок в секундах, т.е как часто меняется картинка
3. текст описание, title, из которого берется название фото при его открытии в лайтбоксе в полном размере
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