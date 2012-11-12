OpenCart

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Завершен4 заявки180 просмотров

Здравствуйте уважаемые фрилансеры.

Мне нужен веб программист работающий с opencard cms

Ждву предложений

С Уважением.

Opencart
13 лет назад
wolfmaster
Сергей 
32 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Woewudski
Иванов 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
69 отзывов(-2)
13 лет назад
$400
14 дней
Мне давно не встречались такие хорошие люди. (Только не зазнайся) Но все было выполнено четко по ТЗ при чем во время работы постоянно была тишина я не мешал ему, он не спрашивал насчет разработки и в итоге я получил реально то что хотел, как не странно! Работой доволен и даже больше. По больше таких специалистов. С уважением, Сергей Александрович.
Хороший заказчик, который предоставил максимум информации и материалов. Кроме того его можно отметить как отличного дизайнера, было легко и удобно верстать с его макета, отлично знаком с разработкой интернет-магазинов, а потому нарисовал красивый и функциональный дизайн. Готов еще сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Woewudski
Иванов 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
69 отзывов(-2)
13 лет назад

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