Мне давно не встречались такие хорошие люди. (Только не зазнайся) Но все было выполнено четко по ТЗ при чем во время работы постоянно была тишина я не мешал ему, он не спрашивал насчет разработки и в итоге я получил реально то что хотел, как не странно! Работой доволен и даже больше. По больше таких специалистов. С уважением, Сергей Александрович.