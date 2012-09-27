Сверстать слайдер

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Закрыт8 заявок211 просмотров

Добрый день ! Необходимо сверстать слайдер.

http://caepco.inspire.kz/caepcoimg/slider.jpg

Пжл сразу указывайте сроки и стоимость.

Движение слайдера как на http://caepco.inspire.kz/

Но выглядеть должен 1 в 1.

13 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
день назад

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