CMS Prestashop. Заверстать, настроить и запустить.

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки96 просмотров

Доброе утро господа.

Нужны услуги специалиста по системе CMS Prestashop. Интересует качественная работа которую вы с гордостью сможете показать своим коллегам и заказчикам.

Оплата по этапная

Дизайн предоставляю.

Пока только Главная, Страница подкатегорий, Листинг категории, карточка товара.

Остальные будут готовы по ходу дела - Страница сравнения, этапы оформления заказа, регистрация, ллчный кабинет корзина.

Работа состоит грубо говоря из адаптации дефолтной версии и не более.

Электронные платежные системы и карточки не подключаем.

Сразу учитывайте некоторые доработки после пуска и корректировки.

Юр.лиц и команд просьба не беспокоить. Интересуют услуги индивидуальных мастеров.

PrestaShop
13 лет назад
Myaut
Демид 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Sunday
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
21 отзыв(-3)
13 лет назад
$350
9 дней

Заявки фрилансеров

Sunday
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
21 отзыв(-3)
13 лет назад