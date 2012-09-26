Сайт на OpenCart + постоянная поддержка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки115 просмотров

Добрый день.

Необходимо доработать сайт, сделанный на OpenCart.

Также в дальнейшем его нужно поддерживать (новые апдейты, реализация новой фунциональности и тд).

Оплата зависит от задач, все оговаривается.

Прилагаю список задач, которые нужно сделать сейчас.

Жду Ваших откликов.

Opencart
13 лет назад
alnikolaev
Александр 
61 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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