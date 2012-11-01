alnikolaev

Добрый день. Есть сайт http://pirogof.com/ Нужно внести изменения в раздел меню блюд. Прилагаю в аттаче пдф с самим меню и информацию. Нужно очень внимательно, не ошибиться в ценах. Бюджет не определен, предлагайте варианты. Сделать нужно до понедельника 3 декабря.