alnikolaev

Прогнать сайт по каталогам
Александр alnikolaevalnikolaev
- $50Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно сделать импорт клиентов в базу Magento в группу general. Структура образца csv файла в аттаче. Импорт нужно будет поставить на cron с запуском каждые 10 минут. Бюджет оговариваем.Базы данных1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день. Нужно настроить галерею на MODx Evo. Ссылка на сайт http://www.hifi-kharkov.com.ua/nashi-rabotyi.html Не отображаются фото после обновления версии PHP. Бюджет обсуждаем.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Есть проект на Magento. Настроен импорт продуктов, экспорт заказов, экспорт клиентов в csv средствами Magento. В ручную, если нажимать запуск - все работает корректно. Когда ставим на крон, то отрабатывается не полностью. Например, не создаются категории ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день. Нужно сделать для сайта на MODx Evo форму поиска, используя API http://www.turtess.com/ru/info/webmaster Форма должна выглядеть вот так: http://www2.turtess-online.com.ua/search/ Результаты поиска должны быть на нашем сайте, а не на сайте turtess.com. Второй вопрос. Сколько будет стоить сделать короткую форму ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день. Есть магазин на базе Magento. Нужно написать скрипт резервного экспорта в csv продуктов, ордеров, клиентов. Скрипт установить на крон и запускать каждые 10 минут. Файлы сохранять на сервер. Подробности при общении. Задача срочная, готов платить.Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $700
Создать ИМ на OpenCart. Детали при личном контакте.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день. Есть сайт http://pirogof.com/ Нужно внести изменения в раздел меню блюд. Прилагаю в аттаче пдф с самим меню и информацию. Нужно очень внимательно, не ошибиться в ценах. Бюджет не определен, предлагайте варианты. Сделать нужно до понедельника 3 декабря.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Есть магазин на базе OpenCart. Необходимо сделать интеграцию с программой бух.учета Дельфин www.delfin.kharkov.ua/ (аналог 1С). Синхронизация должна быть в реалтайме. Контакты разработчика программы есть, все нужные требования для облегчения синхронизации он выполнит. Работа ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Необходимо разработать интернет-магазин, на базе OpenCart, ТЗ в аттаче. Сроки 3 недели. Дизайн предоставим в psd. Бюджет обсуждаемый.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Персонально для Woewudski, доработать 2 магазина на OpenCart. Описание при личной переписке.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день. Необходимо доработать сайт, сделанный на OpenCart. Также в дальнейшем его нужно поддерживать (новые апдейты, реализация новой фунциональности и тд). Оплата зависит от задач, все оговаривается. Прилагаю список задач, которые нужно сделать сейчас. Жду Ваших откликов.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Нужно сделать графический редактор визиток, аналогичный vizitka.com/printing/businesscards/template-1175/editor Результирующий графический файл сохранять в tiff в 300 dpi. Цена договорная.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть сайт на Drupal http://www.schooltown.net Его нужно разклонировать на три разных домена и внести изменения на каждый из них согласно ТЗ. Тз прилагаю. От исполнителя жду ответ по стоимости работ и сроки.Закрыт12 лет назад
- $50
Доработка сайта на MODx Revo.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Требования: - Корректное отображение на iOS - Скроллы на странице gallery.jpg реализовывать с помощью JS, а не с помощью фрейма. Скролл бары должны выглядить как на дизайне. Пример сайта со скроллом http://www.morderer.com.ua/advertising/ но здесь реализовано ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Приветствую. Нужно нужно перевести в вектор логотип. Прилагаю png с прозрачным фоном. Есть psd.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Приветствую. Необходимо разработать опросник в соответствии с ТЗ. Прилагаю. Сайт сделан на MODx Revo. "Красивое" редактирование опросов и их добавление не нужно делать. Статика. Предлагайте бюджет и сроки.Закрыт12 лет назад
Доброго дня. Необходимо разработать универсальный компонент импорта информации из CSV-файлов для MODx Revo. ТЗ в аттаче. Жду предложений по цене и срокам.Закрыт12 лет назад
- $20
Доброго дня. Нужно сверстать макет. Прилагаю в аттаче.HTML-верстка37 заявокЗакрыт12 лет назад