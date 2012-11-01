alnikolaev

Александр alnikolaev

 
60 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Lereena
Ксения 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$300
10 баллов
10 лет назад
Разработка дизайна (Специально для Ksu Ksu)
Александр, спасибо за интересный проект, четкое ТЗ и реально выполнимые сроки.
Ксения справилась с задачей на все 100%. Ответственна, всегда на связи. Рекомендую!
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artem2
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$35
10 баллов
11 лет назад
Прогон
Работал по прогону четкое ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую !
Отлично. После прогона тиц ц сайта увеличился с 0 до 20. Доволен, рекомендую!
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Korvin
Сергей 
48 летУкраина
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Импорт клиентов в базу Magento.
Надежный заказчик - четко поставил задачу, быстро проверил и сразу же оплатил работу.
Отличный специалист, все быстро сделал.
Ответный отзыв
chnry
Роман 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Поставить на Cron импорт продуктов в Magento
Задача оказалась тяжелой. Совместными усилиями ее решили. Оплата без задержек. Рекомендую.
Отличный специалист. Быстро работает, всем рекомендую! продолжаем сотрудничество.
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xCodeMan
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Сделать форму поиска для MODx Evo
Приятно было поработать с вами. Хорошая, чёткая постановка задачи. Адекватные понятные комментарии. Своевременная оплата проекта. Рекомендую.
Отличный специалист. Сделал все быстро и четко. Рекомендую!
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