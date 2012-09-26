Исправить проблемы с кодировкой в PHP скрипте

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок137 просмотров

Исправить проблемы с кодировкой в PHP скрипте

PHP
13 лет назад
coreweb
48 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Парсер товаров с Ebay

    $100

    Парсер должен уметь: 1.Парсинг: картинки(пикт, оригинал), название, цена, продавец, категория с Ebay. 2.Вывод в Excel и *.csv (под стандартный импорт в последние Prestashop и Virtuemart). 3.Возможность ...

    PrestaShop
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Страница и IFrame приложение для FaceBook

    $30

    Здравствуйте. Надо сделать страницу организации в FB, и подключить к ней IFrame приложение. Аккаунт будет предоставлен. Главное в задании, это сделать описание процесса добавления IFrame приложения (инстукцию с картинками), что бы ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание сайта

    $2500

    Только для ПРОФИ программеров! Сделать полную копию каталога. Описание товара, фото, характеристики, файл технического описания и т.д. Фильтры поиска по каталогу, характеристики.

    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Проект-сервис по созданию popup-окон

    Нужно изготовить проект-сервис для создания пользователями всплывающих Popup окон. На самом сервисе пользователь должен как конструктор собрать Окно, а затем поставить код к себе на сайт. Окна должны интегрироваться с популярными ...

    HTMLPHPWordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт на Битрикс

    Необходимо программирование сайта на Битрикс(Бизнес) с "0". Интернет магазин с обычной формой продаж, системой "под заказ", коллективные покупки, совместные покупки, аукцион. Вот недоделанный и брошенный подрядчиком наш проект: ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать импортер из MYSQL в Excel

    $100

    Здравствуйте, Требуется реализовать Импортер из базы данных MySQL в Excel как должно это все выглядеть : 1)Код должен быть простой который легко будет понять и изменить нюансы. 2)В При креплениях файл как ...

    MySQL
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • В команду требуется web-программист (удалённо)

    Требования: 1. Возраст 18 – 40 лет. 2. JavaScript‚ AJAX‚ jQuery. 3. Знание HTML‚ CSS. Блочная верстка. Опыт работы с графическими пакетами. 4. Умение думать‚ внимательность‚ ответственность. 5. Опыт работы ...

    AJAXCSSHTMLJavaScriptjQuery
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программирование на Phyton

    $50

    Необходимо проведение ремонтных работ в интернет магазине, а именно: 1. при отправке оформленного заказа система подвисает на 1-2 минуты, а потом выдает текст, мол страница сейчас не доступна обратитесь позже. Но заказ, что ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад