Программирование на Phyton

Необходимо проведение ремонтных работ в интернет магазине, а именно:

1. при отправке оформленного заказа система подвисает на 1-2 минуты, а потом выдает текст, мол страница сейчас не доступна обратитесь позже. Но заказ, что интересно отпраляется.

2. пропадают иллюстрации товара. В админской части товар отображается, а на страницах каталога его нет.

3. исправление 2-х грамматических ошибок.

Если сработаемся будет еще работа.