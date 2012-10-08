Нужен скрипт для удаленной работы с сайтом (cURL)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок136 просмотров

нужно написать скрипт, который мог авторизоваться в билинговой системе и найти платеж по ID

13 лет назад
Cruiser_Group
Владимир 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

ZhukV
33 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Очень ответственный исполнитель - пишущий грамотный и читаемый код, который легко встраивать и не натыкаться на проблемы. Рекомендую к сотрудничеству и сам буду еще обращаться.
Хороший, ответственный заказчик. Все ТЗ было разложено по полочкам. Вопросов не возникало. Оплата моментальная. Очень рад сотрудничеству, надеюсь поработаем еще!

Заявки фрилансеров

ZhukV
33 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад