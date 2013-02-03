Модуль оплаты для OpenCart 1.5.4.1

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки171 просмотр

Необходимо написать модуль оплаты через mokėjimai.lt/webtopay.com для OpenCart 1.5.4.1 так как старые модули в новой версии не работают.

Прикрепляю модуль mokejimai.lt/webtopay.com для старой версии OpenCart 1.5.3.1

Opencart
13 лет назад
jpetrov
60 лет
21 год в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранные исполнители

vast667
37 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$35
1 день
Модуль оплаты был оперативно исправлен и работает хорошо. В общении очень приятный человек и видно что эту CMS знает очень хорошо.
Доволен сотрудничеством, рекомендую
techin
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$70
2 дня

Заявки фрилансеров

vast667
37 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
techin
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад