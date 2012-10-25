Доработка компонента J 2.5

Только опытным разработчикам!

Нужно поменять шаблон отображения раздела http://chesnok.kz/vedushchie.html (на см. вложения)

Добавить фильтры, для сортировки данных. Каждая опция фильтров должна присваивать соответвующую переменную в Titile и keywords страницы. А страницы пагинации должны иметь тег - canonical. + добавить возможность включения статуса : Рекомендуем и Поднять вверх.

школота с низким рейтингом и сомнительные предложения не принимаются .