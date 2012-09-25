Товаром являются туристические туры. Ищу кого-то, кто сможет организовать следующее: После того, как клиент совершает покупку, статус заказа становится Ожидание (или Проверка на наличие свободных мест), админ получает письмо о новом заказе, затем ...
Сдеаль модуль для joomla
Модуьль смс рассылок, должна быть база данных телефонов, и возможность забать дату и время рассылки. Интересет минимальная стоимость.
Заявки фрилансеров
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