Сдеаль модуль для joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок129 просмотров

Модуьль смс рассылок, должна быть база данных телефонов, и возможность забать дату и время рассылки. Интересет минимальная стоимость.

Joomla
13 лет назад
qwerti_ru
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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