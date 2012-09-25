Ускорить скорость загрузки сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки93 просмотра

Есть сайт с большим объемом товаров, одних шин около 2000 моделей . Страницы где есть фильтр товаров, например http:// autovestr. nichost.ru/ catalog/ shiny/ или http://autovestr.nichost.ru/catalog/shiny-r16/ грузятся ну очень медленно.

В яндекс вебмастере вообще пишет что нет ответа

необходимо оптимизировать код

13 лет назад
Novelo
Павел 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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