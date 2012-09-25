Доработки по Битрикс

1. Слетает выбор фильтра – он должен оставаться после нажатия на найти

2. В админке в товарах в торговых предложениях сейчас реализовано размер, чашка, цвет, а нужно реализовать цвет (один), размер (возможность выбора нескольких размеров), чашка (по необходимости) и сделать как то так, чтобы четко было понятно к какому цвету купальника на странице товара относиться данная чашка.

3. Корзина не работает (При нажатии кнопки "купить", выдает ошибку "Элемент не найден" (хотя товар в корзину добавляется) Должна появится корзина.

При закрытии корзины, пользователь должен оставаться на текушей странице (сейчас редиректит на главную)

Проверить работоспособность во всех браузерах)

4. Каталог более компактно, только категории и подкатегории как бы в виде меню.

Необходимо сделать на подобии скрипта

Категория

подкатегория

Нажимаем на категорию и выезжают все подкатегории

5. Не работают meta: Титлы, описание и ключивики в подкатегориях, брендах, и товарных карточках (меняешь на одном бренде – меняется на всех) Должны иметь возможность писать свой уникальный

6. На главной, когда пишешь титл, он дублируется заголовком страницы.

Сайт kupalniki-moda.ru/