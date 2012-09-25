Необходимо переделать сайт, а именно : Убрать некоторые элементы, ключ слева вверху, обратная связь итд. Перенести контакты на место ключа Выделить пространство под банет и возможность в админке загружать на это ...
Натянуть дизайн на ВебАсист
День добрый.
Необходимо натянуть дизайн на вебасист + установить несколько готовых модулей + дальнейшая поддержка.
http://dc133.file.qip.ru/download/GuYPaGF9/tsid20120925-055923-4d82e510/Poxodniki_web_990px20_2.jpg
http://dc132.file.qip.ru/download/5cHtR_j4/tsid20120925-091526-c936c194/vnytr1_Poxodniki_web_990px30_3.jpg
+ страница товара по типу одинаковая со странице каталога.
Обязателен опыт работы с вебасистом!
Ваши цены и сроки!
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