Натянуть дизайн на ВебАсист

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Закрыт3 заявки100 просмотров

День добрый.

Необходимо натянуть дизайн на вебасист + установить несколько готовых модулей + дальнейшая поддержка.

http://dc133.file.qip.ru/download/GuYPaGF9/tsid20120925-055923-4d82e510/Poxodniki_web_990px20_2.jpg

http://dc132.file.qip.ru/download/5cHtR_j4/tsid20120925-091526-c936c194/vnytr1_Poxodniki_web_990px30_3.jpg

+ страница товара по типу одинаковая со странице каталога.

Обязателен опыт работы с вебасистом!

Ваши цены и сроки!

13 лет назад
marketing2b
Петр 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Zakrevskiy
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$350
7 дней

Заявки фрилансеров

Zakrevskiy
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад