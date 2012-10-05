Правки сайта на drupal. Знание PHP

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка130 просмотров

Нужно внести небольшие правки в сайт, сделанный на cms Drupal. Изменить заявку (заявка-калькулятор, ее нужно упростить), добавить кое-где дополнительные ссылки, изменить код аналитикса.

Нужен более-менее опытный человек, хорошо знакомый с drupal

DrupalPHP
13 лет назад
kakzhetak
Иван 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ZhukV
33 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$100
3 дня
Про то, что с легкостью разбирается в чужом коде - правда. Сомнения в профессионализме нету. +Ответственный исполнитель.
Хороший ответственный заказчик. Все ТЗ было "разложено по полочкам".

Заявки фрилансеров

ZhukV
33 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад