Добавление Title к странице

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок161 просмотр

Добавления Title к странице, то есть на данных страницах мета тег титл взят с главной страницы, это не очень правильно...

Пример страницы:

http://video-online.in/fino/year/2012/

13 лет назад
Champion2008
Виктор 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров