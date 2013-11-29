Парсер для html таблиц

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен15 заявок288 просмотров

Нужно сделать парсер для данных из html таблицы с возможностью сохранения данных в csv файл + сохранение изображения для каждой таблицы. Нужно предусмотреть возможность запуска парсера для отдельно взятого раздела.

HTML
11 лет назад
motociklizd
Олег 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

RebelPaha
Павел 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$40
1 день
Задача выполнена в срок. Дополнили т/з в ходе разработки, в связи с вновь возникшими факторами. Все необходимые правки, сделаны достаточно оперативно. Планирую продолжать сотрудничество, уже передал Павлу следующую задачу.
Сотрудничеством доволен. ТЗ отличное, оплата вовремя. Рекомендую.
squirrel25
Виктор 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$40
3 дня
Задача выполнена достаточно качественно. Виктор почти всегда на связи, оперативно исправляет баги выявленные во время тестирования. Сотрудничеством остался доволен, дал Виктору следующую задачу.
Хорошее ТЗ, вежливое общение, понимание и своевременная оплата. Сотрудничеством с Олегом остался доволен. Рекомендую как порядочного заказчика.

Заявки фрилансеров

RebelPaha
Павел 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
squirrel25
Виктор 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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