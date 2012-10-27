Сайт-визитка.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок181 просмотр

Требуется сделать сайт - визитку, с возможностью его дальнейшего администрирования, как в тексте, так и в возможности добавить фото, около 10 шт. Часть текста в файле, будет добавлен ещё приблизительно такой обьём текста..

13 лет назад
Djatel
Артём 
61 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

greenzell
Алексей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

greenzell
Алексей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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