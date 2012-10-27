Требуется интеграция платежной системы hutkigrosh.by в hostcms. Описание апи в приложении.
Сайт-визитка.
Требуется сделать сайт - визитку, с возможностью его дальнейшего администрирования, как в тексте, так и в возможности добавить фото, около 10 шт. Часть текста в файле, будет добавлен ещё приблизительно такой обьём текста..
Выбранный исполнитель
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