Простой скрипт на основе window.location.reload

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Завершен3 заявки135 просмотров

Скрипт должен быть сделан на основе ява-скрипта window.location.reload()

ТЗ:

Пользователь заходит на сайт:

1. Если пользователь провел на сайте 15 секунд, то страница, на которой он находится, ОБНОВЛЯЕТСЯ (с

яорем. т. е. на то тже место страницы, на котором юзер остановился).

2. Если пользователь не провел на странице 15 секунд, а перешел на другую страницу (НАШЕГО САЙТА), то по

истечении 15-ти секунд, перезаргужается ЭТА страница (на которой он находится).

3. Перезагрузка должна происходить 1 раз за сессию для каждого пользователя (если он провел на странице

15 секунд). Поэтому наверное надо задействовать куки.

Скрипт должен легко адаптироваться ПОД ЛЮБОЙ ДВИЖОК.

13 лет назад
Nick_D
44 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель. Знает своё дело. Без загонов и прочей канители. В общем рекомендую. Рад сотрудничеству.
Приятно общаться и сотрудничать, оплата без проблем. Отличный заказчик.

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loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад