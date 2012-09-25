Требуется интеграция платежной системы hutkigrosh.by в hostcms. Описание апи в приложении.
Простой скрипт на основе window.location.reload
Скрипт должен быть сделан на основе ява-скрипта window.location.reload()
ТЗ:
Пользователь заходит на сайт:
1. Если пользователь провел на сайте 15 секунд, то страница, на которой он находится, ОБНОВЛЯЕТСЯ (с
яорем. т. е. на то тже место страницы, на котором юзер остановился).
2. Если пользователь не провел на странице 15 секунд, а перешел на другую страницу (НАШЕГО САЙТА), то по
истечении 15-ти секунд, перезаргужается ЭТА страница (на которой он находится).
3. Перезагрузка должна происходить 1 раз за сессию для каждого пользователя (если он провел на странице
15 секунд). Поэтому наверное надо задействовать куки.
Скрипт должен легко адаптироваться ПОД ЛЮБОЙ ДВИЖОК.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $5000
Требуется Java Developer на удаленную работу. Требования: - хорошие знания Java Core, IO, Reflection, Ant, ООП; - опыте разработки в JSE (опыт в области JЕЕ не требуется) - хорошо разбираться ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Имеется очередь сайтов (список по урл) постоянно обновляется. Наш Бот скрипт берет по одному сайту из очереди и «прогоняет его по каталогам», то есть добавляет информацию о сайте и сам сайт ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется программист со знанием PHP 5.3+, Symfony 2, Twig, Doctrine, sonata-admin bundle. Необходимо разработать: Управление играми (добавление, удаление, редактирование, публикация, скрытие) – Sonata-Admin-Bundle. Выборка игр согласно заданному алгоритму (подробное описание в прикрепленном ...Закрыт13 лет назад
- $2500
Необходимо разработать административную панель управления для отдела по работе с клиентами. Административная панель включает в себя 10 разделов работы с клиентами. Разработка должна вестись на ExtJS, HTML5, PHP, MySQL5. База данных и архитектура уже создана, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Описание задачи находится здесь https://docs.google.com/document/d/13UaxVObMw9rg2LBPYwuhptHcr9h-eTIxm-M0MCQsuQ8/edit Есть готовая верстка, нужно сделать остальные работы для запуска сайта. Нужно оценить по времени и стоимости первый и второй этап. Срок реализации первого этапа ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
При открытии сайта в IE не корректно отображается верхнее меню, текст на главной в укр.версии имеет совсем другой стиль, чем в рус. версии, во вкладке оплата и доставка http://luxopt.com.ua/auxpage_oplata-i-dostavka/ в IE происходит сдвиг дизайна, и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Сделать скрипт-проверку браузера на предмет поддержки flash. Подробности в переписке. $15Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Разные доработки/правки к сайтам. Для последующих работ требуется знание yii-framefork. Пример правок в прикрепленном файле. Жду от Вас примерный срок и стоимость данных правок.Закрыт13 лет назад
Есть сайт на вордпресс journal.airmed.com.ua Нужно настроить вывод популярных сообщений в боковой колонке. Сейчас стоит плагин, но мне не нравится его работа. Потом нужно эти же популярные сообщения вывести в боковую колонку на ...Закрыт13 лет назад