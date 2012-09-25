Простой скрипт на основе window.location.reload

Скрипт должен быть сделан на основе ява-скрипта window.location.reload()

ТЗ:

Пользователь заходит на сайт:

1. Если пользователь провел на сайте 15 секунд, то страница, на которой он находится, ОБНОВЛЯЕТСЯ (с

яорем. т. е. на то тже место страницы, на котором юзер остановился).

2. Если пользователь не провел на странице 15 секунд, а перешел на другую страницу (НАШЕГО САЙТА), то по

истечении 15-ти секунд, перезаргужается ЭТА страница (на которой он находится).

3. Перезагрузка должна происходить 1 раз за сессию для каждого пользователя (если он провел на странице

15 секунд). Поэтому наверное надо задействовать куки.

Скрипт должен легко адаптироваться ПОД ЛЮБОЙ ДВИЖОК.