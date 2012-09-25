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PHP, JS бот регистрации в каталогах
Имеется очередь сайтов (список по урл) постоянно обновляется.
Наш Бот скрипт берет по одному сайту из очереди и «прогоняет его по каталогам», то есть добавляет информацию о сайте и сам сайт в интернет каталоги сайтов в полностью автоматическом режиме.
Список каталогов имеется.
У каждого сайта есть база каталогов и статус прогона по каждому каталогу.
После выполнения прогона программа сохраняет статус прогона и ссылку на страницу по которой появилась страница сайта в каталоге в базе.
База данных MySQL. Структура таблицы:
Номер, Сайт, Каталог, Статус прогона
Вот после какой статьи пришла эта идея: http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=70488&page=13
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